Emily Ratajkowski quebou o silêncio sobre os muitos rumores que nas últimas semanas envolveram a sua vida amorosa.

A modelo divorciou-se recentemente de Sebastian Bear-McClard, com quem tem um filho em comum, Sylvester, de um ano, e mais recentemente viu-se envolvida em rumores que davam conta de que estaria a viver um romance com Brad Pitt.

Em declarações à revista Variety a propósito do seu livro - The My Body -, desvendou o mistério que envolve o seu estado civil. "Estou solteira pela primeira vez", afirmou Ratajkowski, explicando estar a gostar "da liberdade" que esta nova fase da sua vida lhe tem proporcionado.

Recentemente, a celebridade internacional deu que falar ao assumir, aparentemente, que é bissexual.

