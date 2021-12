Rogério Samora deixou Portugal, especialmente os colegas, amigos e família, em choque quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória no dia 20 de julho, durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC. Desde então que lutava todos os dias pela vida, batalha que chegou ao fim no 148.º dia. Esta quarta-feira, 15 de dezembro, partiu aos 62 anos.

O corpo do ator esteve em câmara ardente entre as 18h e as 22h de sexta-feira, 17 de dezembro, na Basílica da Estrela, em Lisboa, de onde o funeral partiu pelas 12h de sábado, 18 de dezembro, para o Crematório de Alcabideche, em Cascais.

No dia do último adeus, o primo de Rogério Samora, Carlos Samora, voltou a recorrer ao Facebook - onde partilhava todas as informações sobre o ator - para se 'despedir' publicamente.

"Dia (150. Chegou ao fim a primeira etapa da última corrida", começou por escrever este sábado, 18 de dezembro. "O nosso obrigado a todos os que hoje quiseram partilhar connosco esta homenagem ao Rogério", acrescentou de seguida.

De recordar que foram várias as caras conhecidas que marcaram presença no velório de Rogério Samora.

Entre os presentes estava a ex-mulher do ator, Leonor, que falou com os jornalistas presentes.

