Foi através de uma amorosa mensagem que partilhou no Instagram que Mel Fronckowiak celebrou o aniversário do companheiro, o ator Rodrigo Santoro.

O artista brasileiro começou a semana com a comemoração do 47.º aniversário, esta segunda-feira, 22 de agosto, e foi presenteado pela amada.

"Ah, meu amor! Hoje [22 de agosto] tu recomeças. Um ano inteiro para colorir de novo. Para trilhar os nossos caminhos, para seguir indo além e além. Até mais do que tu mesmo consegues acreditar", começou por escrever Mel Fronckowiak.

"Hoje recomeças e nós estamos aqui a recomeçar do teu lado, literalmente. Um novo desafio pela frente, do tamanho da tua coragem, só não maior que o teu coração", acrescentou.

"Neste recomeço eu desejo que nós consigamos também olhar de novo para tudo o que construímos e para o horizonte do que está por vir. Que a gente saiba tratar-se com amor, sempre. Perdoar quando for preciso, celebrar até nas mais insignificantes vitórias, rir do quanto a vida é na verdade a matéria mais simples da complexidade humana", continuou.

"Neste ano de recomeço eu desejo que esta cena se repita quotidianamente. Com este olhar que se despede na porta dos elevadores, na porta das casas que habitamos pelo mundo. Este olhar resiliente do amor que sabe esperar. Que sabe ir até onde se pode ir junto e que sabe deixar que o outro siga pelo que tem que seguir sozinho. Mas que a gente siga indo um com o outro dentro do sentimento. E que tu sigas caminhando pela tua estrada desenhada para encontrar tudo aquilo que mereces, que desejas", disse.

"Eu vou estar sempre aqui à espera que chegues a casa sem chave só para que eu possa abrir a porta, dar-te um abraço apertado e perguntar do teu dia. E, no silêncio da cozinha anoitecida, que os nossos olhares se cruzem inúmeras vezes em todo recomeço e que só por olhar a gente saiba que era exatamente ali que gostaríamos de estar. Onde quer que a gente esteja", rematou.