À semelhança da comunidade artística, também Rodrigo Guedes de Carvalho tem motivos para celebrar. Num vídeo que publicou na sua conta de Instagram, o jornalista da SIC anunciou o regresso do espetáculo de teatro 'Ruge', no qual participa.

"Agora que as coisas parecem estar finalmente a melhorar venho confirmar que o espetáculo 'Ruge' vai voltar muito em breve à estrada. Dentro de 15 dias estarei com a Daniela Onís e o Ruben Alves no teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, no dia de 6 de maio", informa.

"Venham ter connosco para uma noite de poemas, canções e quem sabe de algumas reflexões", completou.

