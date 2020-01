Dias após ser acusado, juntamente com o filho, de agredir um segurança do hotel The Breakers, em Palm Beach, Rod Stewart foi submetido a uma cirurgia ao joelho. Acontecimentos que mesmo assim não impediram o músico de celebrar o seu 75.º aniversário, esta sexta-feira, dia 10 de janeiro.

No Instagram, a mulher do artista, Penny Lancaster, partilhou uma fotografia do companheiro onde além de assinalar a data especial, conta que o mesmo foi operado.

"O Roddy está a recuperar bem após a cirurgia ao joelho, esta terça-feira (tão bem que o menino rebelde continua a tentar andar sem as muletas). Felizmente, ele vai ser dispensado hoje para comemorar o seu 75.º aniversário esta noite e em casa, este fim de semana, para ver os meninos a jogar futebol", escreveu.

De acordo com o jornal Metro, Rod e a mulher deslocaram-se para o Hotel Ritz, em Mayfair, para celebrar em grande a data especial e não faltaram os balões. Em imagens divulgadas pelo jornal, é possível ver o casal muito animado, no carro, a ser 'esmagado' por enormes balões decorativos.

À saída da viatura, o artista foi visto com muletas, também decoradas. Um momento que pode ver abaixo:

[Rod Stewart comemora aniversário após ser operado ao joelho]© Reprodução Metro - Getty/ Splash

