Robin Wright, de 56 anos, e Clément Giraudet, de 37, estão separados. A atriz de 'House of Cards' pediu o divórcio quatro anos após o casamento.

Robin e o executivo da Yves Saint Laurent estão a viver vidas separadas desde julho deste ano, adianta o site TMZ.

"Diferenças irreconciliáveis" são apontadas como a causa do pedido de divórcio, no qual a atriz deixa claro que, com base no "acordo pós-nupcial das partes", não dará qualquer pensão ao ex-marido.

Robin Wright e Clément Giraudet

Wright e Giraudet casaram-se em agosto de 2018. A atriz foi anteriormente casado com Sean Penn, entre 1996 a 2010, resultando da união dois filhos em comum: Hopper, de 29 anos, e Dylan, de 31.

Robin Wright foi também casada com Dane Witherspoon, de 1986 a 1988, e esteve noiva de Ben Foster, tendo o romance terminado em agosto de 2015.

