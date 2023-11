Robert Pattinson quase perdeu o papel de protagonista na saga 'Crepúsculo' e tudo porque, segundo a diretora, Catherine Hardwicke, não era bonito o suficiente.

"Ligaram-me [do estúdio] e perguntaram-me: 'Achas que consegues torná-lo bonito?' Ele vai ser lindo", revelou Catherine no podcast 'Happy Sad Confused'.

"Eles não acreditaram em mim no início. O Robert andava por aí com uma t-shirt manchada ou algo assim. Era o Rob", acrescenta Hardwicke. Naquela época, as características físicas do ator britânico não encaixavam nas da personagem, a começar pela cor do cabelo, muito escura, e pela falta de preparação física por "passar muito tempo no pub".

Porém, a diretora deixou-se guiar pela química que o ator tinha com Kristen Stewart, que interpretava o papel de Bella, e Pattinson foi mesmo o escolhido.

Por fim, Robert Pattinson acabou por se mudar para Oregon, nos EUA, onde começou a trabalhar física e mentalmente na personagem. A partir de então, o ator começou a fazer exercício físico cinco horas por dia para que a transformação fosse possível, passando a ter o corpo escultural tal como o vampiro era descrito nos livros, e ao mesmo tempo aprendia a lutar e a jogar beisebol, que era necessário para interpretar a personagem.

