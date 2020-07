Como já tinha sido relatado pelo Page Six, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian e Kris Jenner estiveram presentes, no passado fim de semana, na festa que decorreu em casa de Tristan Thompson ('ex' de Khloé e pai da filha da celebridade).

O jogador de basquetebol realizou uma festa para assinalar o feriado nacional dos EUA, 4 de julho. Agora sabe-se que o irmão de Khloé, Rob Kardashian, também não faltou ao evento.

Rob esteve fora dos holofotes nos últimos tempos, mas recentemente anunciou que está de volta e, de facto, no Instagram é possível perceber que o membro do clã Kardashian está cada vez mais ativo na rede social.

Depois de ter regressado à vida pública na festa de aniversário de Khloé, Rob tem atualizado constantemente os seguidores da sua página de Instagram. Ainda esta terça-feira, partilhou com os fãs uma fotografia tirada durante a festa de Tristan Thompson, no dia 4 de julho.

