Rob Kardashian decidiu fazer uma rara aparição no reality show da família, 'Keeping Up with the Kardashians', mostrando desta forma o seu apoio à irmã, Kim.

Num episódio especial do programa do clã mais famoso do mundo, esta quarta-feira, que destaca o 40.º aniversário de Kim Kardashian, Rob homenageia a irmã durante a emissão previamente gravada e que foi para o ar no grande dia, 21 de outubro.

Apesar de ter-se mantido longe dos olhares do público nos últimos anos, Rob abriu uma exceção para ficar junto da família neste momento especial.

Kim e Rob juntaram-se a Kris Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner e Scott Disick para assistiram a vídeos antigos da celebridade e recordarem alguns dos seus momentos mais memoráveis.

