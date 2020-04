Rita Wilson revelou que teve uma conversa séria com o marido, Tom Hanks, depois de ter sido diagnosticada com cancro, em 2015. Na altura, a artista fez dois pedidos ao companheiro, caso morresse primeiro que o ator.

"Eu queira ter uma conversa muito séria com o meu marido e disse-lhe: 'Olha, se alguma coisa acontecer e eu morrer antes de ti, eu só quero que tu saibas de algumas coisas que eu quero. Uma é que quero que fiques super triste durante algum tempo... tipo, eu vou assombrar-te", começou por lembrar.

Mas não ficou por aqui. Rita pediu ainda a Tom Hanks que o seu funeral fosse uma festa, onde todas as pessoas celebrariam a sua vida.

"A segunda coisa que te quero pedir é que organizes uma festa. Quero que celebrem, cantem, dancem e que as pessoas contem histórias", acrescentou num episódio do 'The Kelly Clarkson Show', que foi gravado antes da artista e do marido terem sido infetados com o novo coronavírus.

