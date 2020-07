Pedro Ribeiro anunciou no último sábado, 25 de julho, que deixou o cargo na direção de programas da TVI, depois de ter começado a trabalhar na estação há cerca de seis meses. Uma notícia que levou a companheira do locutor e diretor da Rádio Comercial, Rita Rugeroni, a manifestar-se nas redes sociais.

"Deixem-me falar-vos um bocadinho da pessoa com quem tenho a sorte de partilhar a minha vida há sete anos. Porque sim. Porque quero que fique escrito o amor e admiração que sinto por ele. Porque as palavras têm peso, temperatura e consistência, mas as atitudes revelam a matéria de que somos feitos. E o Pedro é feito de trabalho, de resiliência, de liderança, de generosidade, de carisma, de companheirismo, de esforço, de paciência e de lealdade. Porque talento devia ser apelido e carácter o primeiro nome. Porque sabe que à beira do fim há tanta coisa que começa. O segredo é sair de cena e esperar que a sabedoria do tempo termine o espetáculo. Seguimos juntos, meu amor", escreveu, este domingo, dia 26 de julho, na sua página de Instagram.

Uma mensagem que não passou despercebida aos olhos de Pedro Ribeiro. "Tenho aqui uma coisa na vista. Obrigado. Uma pessoa acorda, vem ao Instagram, e leva com uma rajada de Amor.Seguimos em frente, sempre juntos.Sem ti, a vida era só um rumor", comentou.

