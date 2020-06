Rita Ribeiro esteve esta quarta-feira no programa 'Você na TV', da TVI, para homenagear a memória da sua mãe, a atriz Maria José de Bastos, que morreu há precisamente uma semana vítima de doença prolongada. Tinha 92 anos.

"Este momento não foi nada fácil", começa por lembrar Rita Ribeiro, sem conseguir esconder a emoção espelhada no seu semblante e olhar.

"Se não tivesse esta filosofia de vida, que tive neste retiro em casa em que passei 57 dias com a minha mãe internada nos cuidados paliativos, não tinha aguentado. Aguentei pela maneira como vivo, com a ajuda da meditação que faço todos os dias, duas/três vezes por dia, e com o amor das minhas filhas, dos amigos e dos meus cães", confessa, explicando que guarda dos pais as melhores memórias, que lhe aquecem o coração e a reconfortam.

Questionada por Manuel Luís Goucha sobre a possibilidade de o talento da sua mãe não ter sido reconhecido da maneira que esta merecia, Rita Ribeiro revela que Maria José sentia precisamente essa falta de justiça para consigo.

"A minha mãe não sentia muita justiça para com ela, acho que ela não foi reconhecida dentro de todo o talento que tinha", diz a atriz, lamentando que também a mãe não se tenha valorizado tanto quanto merecia.

"Ela tinha 400 euros de reforma com 82 anos de teatro. Acho que não vale a pena dizer mais nada", completou Rita, deixando claro o seu desagrado pela forma como são tratados e reconhecidos os artistas portugueses.

