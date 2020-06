Maria José de Basto deixou de luto o mundo do espetáculo em Portugal. A atriz de renome, mãe de Rita Ribeiro, também ela atriz, morreu na passada quinta-feira, dia 11 de junho, vítima de doença prolongada. Tinha 92 anos.

Uma perda dolorosa para familiares e amigos, como é o caso de José Raposo. O ator resolveu agora homenagear aquela que foi uma das pessoas mais importantes no seu início de carreira com uma mensagem pública nas suas redes sociais.

"Ela era genial como actriz, das actrizes mais versáteis que vi, fez drama, comédia, farsa, tragédia, revista, fez os grandes autores - clássicos, contemporâneos, eruditos, populares, tudo nos vários grupos e teatros de Portugal! A dirigir actores era exímia, perfeita no tratamento do texto... o Vitor Norte ligou-me para saber do funeral, e comungámos o facto de ter sido ela quem, no nosso início, melhor nos explicou e ensinou o 'b a ba' da teatrice", começa por contar Raposo, que confessa ter mantido com Maria José e com a sua família uma relação de grande amizade.

"Éramos visita de casa uns dos outros, a ligação afectiva estendeu-se aos meus pais, passámos Natais juntos...", revela.

Maria José de Basto estreou-se em 1933, "com apenas cinco anos, e teve a sua última actuação em 2015". Viveu 82 anos dedicados ao teatro, mas na opinião de Raposo "foi muito pouco reconhecida pelos media, pelos dirigentes políticos, pelos produtores, e até pelas escolas de teatro que teriam ganho muito com a sua sabedoria, conhecimento e experiência".

Por fim, o ator partilhou com os seus seguidores um momento de especial emoção vivido no velório da artista. "No seu velório três colegas leram e disseram coisas das mais bonitas que se podem ouvir sobre alguém... alguém que foi um ser especial, que ficará para sempre guardado nos nossos corações! Até sempre, querida Zézinha", completou.

