As gravações da nova temporada da série 'Morangos com Açúcar' continuam, sendo que hoje foi o dia em que Rita Pereira (que deu vida à icónica Soraia) regressou à trama.

O momento foi assinalado pela artista nas redes sociais, que posou ao lado de Tiago Castro, que interpreta a mítica personagem de 'Crómio'.

"Começa hoje um dos meus maiores desafios enquanto atriz, voltar a ser a 'Soraia' dos Morangos com Açúcar. Que estranho… mas que maravilha", começa por referir.

"Estarei à altura?! Será que consigo transformar uma miúda rebelde e insubordinada numa mulher madura com uma nova vida?! Uma coisa mantém-se igual, a relação com o 'Crómio'. Estou muito entusiasmada e feliz por fazer parte deste projeto. Let’s go!!!", completa.

