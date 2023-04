O verão ainda não começou, mas as temperaturas quentes de primavera já pedem looks frescos e uma aposta na nova coleção. Rita Pereira, por exemplo, já disse 'adeus' à botas e até descobriu aquelas que vão ser as suas sandálias favoritas para a estação que se segue.

"As minhas melhores amigas deste verão", realçou esta segunda-feira, 24 de abril, ao partilhar com os seguidores do Instagram os sapatos que conquistaram o seu coração.

Tratam-se de umas sandálias da nova coleção da Parfois. Feitas em material de borracha, com tiras, são ideias para visuais descontraídos, confortáveis e com estilo.

No site da marca estão disponíveis em verde e prateado e custam 19,99 euros.



© Reprodução Instagram/ Rita Pereira

Veja ainda o vídeo disponível na galeria.

