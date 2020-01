Rita Pereira usou esta segunda-feira as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores um desabafo onde confessa que está a passar um momento delicado com o filho devido ao crescimento de novos dentes. De acordo com a publicação, o bebé Lonô, de apenas um ano, chegou a ter 40 graus de febre

"Pelos vistos, otites, 40 graus de febre, diarreia, vómitos, ranho e falta de apetite acontece a cerca de 70% dos bebés", concluiu a atriz com as centenas de mensagens que recebeu de outros pais.

"Tiro o chapéu aos pais que depois de passarem por isto decidem ter outro filho", completou Rita Pereira, deixando assim no ar a possibilidade de não voltar a engravidar.

