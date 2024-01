A viver uma temporada no Brasil por motivos profissionais, Rita Pereira recebeu de braços abertos alguns jovens atores do elenco de 'Morangos com Açúcar' no país.

Ao mostrar algumas imagens do encontro, a atriz comentou: "Próxima temporada: Morangos com Açúcar-Rio de Janeiro. Estes miúdos giros e talentosos vieram jantar com 'mainha'. Estou tão feliz pelo sucesso deles e da série na Prime Video. Portugal rendeu-se à sua dedicação, à sua entrega, ao seu 'acreditar'. Eu disse-vos que iam adorar estes novos 'Morangos'. Parabéns, miúdos!!! Morangos forever [para sempre]".

Nas stories da sua página de Instagram, Rita Pereira destacou mais imagens deste encontro com os jovens colegas. Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: Rita Pereira recorda Angélico Vieira: "Faria hoje 41 anos"