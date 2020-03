Nestes dias de quarentena, Rita Pereira tem aproveitado para partilhar com os fãs algumas curiosidades sobre o filho, Lonô, de um ano.

Esta segunda-feira, por exemplo, revelou quais as bolachas preferidas do menino e desengane-se se pensa que são as típicas de bebé.

O pequeno Lonô é fã dos waffles de baunilha sem açúcar da marca Prozis. Veja abaixo.

