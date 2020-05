Aos poucos, as pessoas vão regressando à normalidade possível dos seus dias após algumas semanas de quarentena. Ora, uma dessas pessoas foi Rita Pereira, conforme a própria mostrou aos seus seguidores das redes sociais através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"A minha Notable voltou ao trabalho. Aos poucos, com segurança, longe mas perto, com máscaras que cobrem sorrisos sinceros de quem está no activo, felizes e cheios de força para brilhar", notou na legenda da publicação.

Também hoje, o diretor de programas da TVI informou que em breve regressará o programa de domingo 'Somos Portugal'.

