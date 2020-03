Rita Pereira aproveitou as temperaturas altas que esta quarta-feira se fizeram sentir em Portugal e passou a manhã na praia. E foi junto ao mar que posou para a câmara mostrando aos fãs as manchas com que ficou no rosto depois da gravidez.

A atriz deu conta dos cuidados que tem para tentar minimizar estes efeitos da gestação, mas alertou os seguidores de que devem consultar especialistas para que lhes seja administrado o tratamento ideal.

Recorde-se que Rita Pereira deu à luz o primeiro filho, Lonô, em dezembro de 2018.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Rita Pereira toma medidas para proteger o filho do coronavírus