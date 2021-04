Se Cristina Ferreira tem dado cartas no palco do 'All Together Now' pelas escolhas dos looks, no painel de 100 jurados tem sido Rita Pereira a roubar atenções.

Na noite deste domingo, a atriz voltou a destacar-se ao aparecer com um visual inspirado nos anos 80. Com o cabelo volumoso encaracolado e um vestido curto, verde, repleto de lantejoulas e com uma enorme racha, Rita conquistou, pelas redes, elogios e comparações com estrelas internacionais, nomeadamente com Tina Turner.

Aprovou esta irreverente escolha da atriz? Veja abaixo.

