Como mãe do pequeno Lonô, de quatro anos, são muitos os desafios que Rita Pereira encontra no que diz respeito à educação e crescimento do filho.

Foi precisamente sobre o assunto que a artista fez um desabado na sua página de Instagram.

Partilhando uma divertida fotografia na qual ela e o companheiro, Guillaume Lalung, brincam com o filho, Rita deixou o seguinte desabafo:

"Todos os dias tentamos ser super heróis para os nossos filhos. E todos os dias tentamos que eles se sintam super heróis.

Fazemos o que podemos, com o que temos. Nem sempre somos bem sucedidos, mas isso não significa que somos piores pais, significa que estamos a tentar e o importante é que nunca desistimos pois somos conduzidos pelo amor.

Deu-me para isto hoje…".

