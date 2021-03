Rita Pereira decidiu recorrer às stories da sua conta de Instagram para justificar o facto de ter hospedado um amigo, o estilista Gonçalo Peixoto, em sua casa, apesar de estarmos em confinamento e de isto não ser aconselhado.

A atriz decidiu fazer este esclarecimento de forma a evitar "mensagens desagradáveis".

"O Gonçalo vai estar em minha casa nos próximos dois dias, porque estamos a gravar o programa ['All Together Now'] juntos, porque estamos testados e porque ele não tem onde ficar porque os hotéis estão fechados", notou.

Os dois já são amigos há alguns anos.

