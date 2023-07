Rita Pereira usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias nas quais aparece em biquíni e com algumas folhas na mão, que explicou serem os textos que tem para estudar.

Em conjunto com as fotografias, a atriz deixou uma mensagem divertida. "Só falta dizerem que ninguém estuda textos assim!!! Não sejam más línguas!!!

Os atores estudam todos os textos assim, os advogados leem os processos assim, os contabilistas fazem as contas assim, os professores corrigem os testes assim e nunca mais saía daqui…Deixem nos comentários mais profissões que trabalham assim", escreveu, na legenda das imagens.

