Rita Pereira e Guillaume Lalung optaram por manter-se em silêncio acerca de notícias, divulgadas por alguma imprensa cor-de-rosa, que davam conta de uma crise na relação. O primeiro comentário a esta informação foi feito pela atriz numa entrevista a Goucha, comentários aos quais se juntaram as mais recentes declarações do companheiro de Rita.

Em conversa com o repórter do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, durante a Moda Lisboa, Guillaume disse: "Nós estamos bem. É só para vender papel, vamos dizer assim".

O produtor foi depois confrontado com o facto de os dois não trocarem muitos 'gostos' nas redes sociais, ao que o pai do filho da atriz respondeu: "Muita gente quer saber o que é que está a acontecer. Se não faço like [dizem]: 'oh meu Deus'. Nós não somos assim. Somos muito simples".

"Eu faço like [gosto] quando eu quero. Se não quero fazer likes, não vou fazer likes, mas eu gosto da minha mulher, eu amo a minha mulher. É igual", concluiu Guillaume.

Vale lembrar que Rita e Guillaume são pais de Lôno, um menino de cinco anos de idade.