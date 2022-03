Com a irmã, Joana, ainda internada no hospital a recuperar das queimaduras que sofreu num acidente com uma lareira de bioetanol, Rita Pereira decidiu ir jantar fora com a família.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz partilhou algumas imagens deste momento, mostrando-se junto do filho, Lonô, e da mãe.

"A minha família precisava de descontrair um bocadinho porque têm sido tempos difíceis para nós, então veio este [filho] e veio a mamã", disse enquanto gravava um vídeo no restaurante. Veja na galeria.

