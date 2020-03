Esta sexta-feira, dia 27, celebra-se o Dia Mundial do Teatro e Rita Pereira aproveitou a data para recordar a peça '39 Degraus', a última que realizou. E as memórias suscitaram uma enorme saudade dos palcos, agora que se encontra em casa a cumprir a norma de isolamento social.

Ao partilhar as imagens, a artista falou do sentimento único que é fazer teatro.

"Diverti-me tanto. É indescritível e único o que um actor sente num palco. Todos os dias, nos primeiros 10 minutos de peça, tinha de controlar-me para não me emocionar cada vez que ouvia as gargalhadas e os aplausos do público. Ficava arrepiada, muito feliz e orgulhosa. Orgulhosa de ter a oportunidade de dar vida a uma personagem (neste caso a 3) em cima de um palco, com centenas de pessoas a assistir 'ao vivo e a cores'", lê-se.

