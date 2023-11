Rita Pereira não ganhou para o susto durante uma ida à praia na companhia de Pedro Carvalho. Atualmente a viver no Rio de Janeiro, para onde se mudou há semanas para gravar o remake da novela 'Dona Beja', a atriz mostrou o momento em que ela, e as restantes pessoas que estavam na praia, foram surpreendidas com ondas inesperadas.

"O barco que estava ao pé de nós acabou de ser levado", descreve a artista, de 41 anos, num vídeo que partilhou nas stories da sua página de Instagram.

"As pessoas foram todas levadas, as cadeiras desapareceram", nota ainda, enquanto mostra a confusão gerada pela agitação marítima.

Rita conta, inclusive, que viu uma "criança a ser arrastada".

Posteriormente, partilha um vídeo do momento que foi divulgado pelo jornalista brasileiro Hugo Gloss.

Leia Também: Rita Pereira vive "momento especial" nas gravações no Brasil