Rita Pereira esteve recentemente no México com o companheiro, Guillaume Lalung, e com o filho, Lonô, para assistirem ao casamento da tia da atriz, que é também sua madrinha.

Nas redes sociais, Rita deixou um comentário carinhoso, lembrando a importância da família e de estarmos próximos daqueles de quem gostamos.

"A foto não tem uma qualidade incrível mas a emoção que vive neste abraço é para lá de incrível.

Esta é a única foto que tenho com a minha tia/madrinha no casamento dela porque, praticamente não peguei no telefone. Na verdade, pouco estive no telefone nestas férias de família, quis aproveitar cada segundo com eles, como que a compensar os anos que não nos vemos… e foram muitos… que parvoíce…", começou por escrever a atriz.

"Vamos adiando momentos, vamos dizendo 'no próximo ano vou aí ver-vos' e os anos vão passando… porquê?! Não vou deixar que isto aconteça de novo, não vou deixar. Eu sei que o Canadá não é aqui ao lado mas há que priorizar o que é realmente importante, a família. Mas sabem o que é mais especial?! Estivemos anos sem nos vermos pessoalmente mas parece que estivemos sempre juntos. O amor é o mesmo, as conversas, as gargalhada, os ideais, não mudou nada. Tão bom. Que reunião tão boa, que férias em família tão boas", concluiu.

