Rita Ora quebrou as regras de isolamento que vigoram no Reino Unido ao reunir dezenas de amigos para celebrar o seu 30.º aniversário. A festa aconteceu num restaurante em Londres e foi denunciada, o que levou a artista a pagar uma multa de 11 mil euros.

Várias pessoas que viviam perto do estabelecimento ligaram para a polícia, que de imediato se dirigiu à festa que contava com cerca de 30 pessoas - de entre as quais a modelo Cara Delevingne.

Mais tarde, depois do jornal The Sun revelar imagens da noite, Rita Ora lamentou a situação nas redes sociais e afirmou que foi uma "decisão tomada no calor do momento".

"Peço profundas desculpas por violar as regras e entendi que isso coloca outras pessoas em risco", afirmou ainda.

