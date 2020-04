Rita Ora decidiu 'dar o corpo às balas' e ajudar na luta contra a pandemia do novo coronavírus, como a mãe da artista, Vera Sahatciu, revelou à revista Hello.

À publicação, Vera contou que a artista e a filha mais velha, Elena, se inscreveram no Serviço Nacional de Saúde (SNS) do Reino Unido para serem voluntárias.

Por sua vez, Rita Ora explicou que esta decisão foi inspirada na mãe, Vera, que é psiquiatra e decidiu ficar na linha da frente para ajudar nesta batalha.

"Foi sempre a minha heroína, mas esta pandemia fez dela uma super-heroína aos meus olhos. Ela é tão corajosa e passou por muita coisa sozinha. No entanto, a sua generosidade para ajudar os outros apenas cimenta o que eu sei do que a minha mãe é capaz. Estou tão feliz", disse a artista à Hello sobre a progenitora.

Na página que tem no Instagram, Rita Ora também partilhou uma fotografia da mãe, mostrando-se orgulhosa da mesma e de todos os profissionais de saúde.

