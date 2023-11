Rita Mendes usou a sua conta no Instagram para mostrar o seu novo corte de cabelo, no qual optou por fazer luzes, mostrando-se muito feliz e sentindo-se autêntica com o resultado.

"Os caracóis amados bem hidratadinhos e 'umas luzes'. Não que não goste de mim nas outras versões (já deve ter dado para perceber que adoro mudar!) mas esta aqui é mesmo a verdadeira essência da Rita", começou por escrever.

"Aqui (caretas incluídas) sou eu, sem tirar nem pôr e acho que isso se nota a distância2, concluiu a DJ, na legenda de uma publicação na qual partilhou diversas fotos suas a fazer caretas.

