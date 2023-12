Rita Mendes usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, dia 6 de dezembro, para dedicar um texto carinhoso à filha, Matilde Estrela, revelando que é a menina quem lhe tem tirado algumas das fotografias que publica nas redes sociais ultimamente.

"Esta é a miúda, que por acaso (ou não!) é minha filha e se tem mostrado, nos últimos tempos, uma companheira fenomenal em tantos momentos. Na viagem da vida, entre muita 'embirrice' e muito amor, é esta ainda pessoa em formação quem tem tirado as minhas últimas fotos de produção e captado as imagens em bruto para eu fazer os reels. Um mimo", começou por escrever a DJ, partilhando duas fotografias, uma na qual posa ao lado da filha e outra de Matilde sozinha.

"Um olho clínico e artístico pouco usual para a sua idade e que me orgulha entre tantas outras coisas… you rock, baby girl! Mommy loves you, obrigada por me desafiares por um lado e me mimares e surpreenderes por outro", concluiu.

