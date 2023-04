A separação de Rita Mendes foi um dos temas comentados no programa 'Passadeira Vermelha', isto depois das suas declarações em entrevista à Caras.

Na sua página de Instagram, Rita Mendes acabou por confirmar publicamente o fim da relação e reagiu aos comentários que foram feitos no programa da SIC Caras.

"Sabe, quem acompanha a minha vida e a da minha família, nos últimos anos o porquê deste irremediável desfecho mas, obviamente, tal como fiz, anteriormente aquando dos términos das minhas outras relações sérias, nunca para fora trouxe as razões por respeitar os meus filhos", começou por escrever, realçando também que nunca quis "denegrir a imagem dos pais" dos filhos.

"Aqui, desta vez, não é diferente e as palavras dos comentadores que até foram de simpatia e carinho por mim, não deixaram, no entanto, de mexer comigo porque, na verdade, nunca fui eu que 'amei pouco tempo' mas sim as circunstâncias (todas elas justificáveis) que me fizeram acreditar que eu e a minha prole merecemos uma leveza, uma justiça e uma liberdade de buscar a felicidade e viver em tranquilidade e com planos de futuro", acrescentou.

Rita Mendes confessou que gostava de ter tido "uma relação para a vida", mas "as circunstâncias assim não o ditaram".

"E agora tenho duas opções: ou viver em tristeza, arrependimento, vergonha ou (a que escolho, definitivamente) abraçar a vida com o orgulho de que sou uma lutadora, uma eterna crente e uma pessoa que dá a volta às situações que me podiam levar ao chão", destacou.

"Rir para não chorar... faço tudo para que assim seja. Não por minimizar a situação, de todo, mas porque acredito que, apesar de tudo, eu e os meus ainda podemos ser merecedores de percorrer sonhos, alcançar desejos, viver momentos felizes, com gratidão por cada dia que temos. Que tenho", acrescentou.

"A separação nunca é vivida de forma leviana mas pode ser vivida como um fechar de porta para abrir uma janela. Neste momento, a janela da tranquilidade e da paz. E assim espero, seguir, em frente, acreditando que 'não somos o que a vida faz de nós mas sim o que nós fazemos dela'. Um beijo de luz e de esperança a todas e todos os que passam por um momento similar", completou.

De recordar que Rita Mendes foi mãe pela terceira vez em 2021, do pequeno Duarte Sol, fruto da relação com Gui de Campos Luís, de quem se separou recentemente. A DJ e apresentadora é ainda mãe de Afonso Luz, e Matilde Estrela, fruto de relações anteriores.

Leia Também: Quase nua, Rita Mendes exibe curvas em lingerie: "Amem-se"