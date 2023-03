Rita Mendes revelou o seu lado mais confiante numa publicação que fez na sua página de Instagram. A DJ partilhou uma fotografia na qual posa em lingerie, exibindo as suas curvas.

"4.6. (quatro ponto seis). 3 vidas criadas em mim", começa por escrever.

"Ainda por aqui para as curvas desta existência terrena... Com ainda mais vontade de tratar da minha alma (que permanece) mas também do meu corpo que é a casa da mesma (que me dará mais qualidade de vida se estiver em condições)", completa.

"Amem-se, somos os nossos principais cúmplices e constantes companheiros", aconselha ainda.

