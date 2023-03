Marina Ruy Barbosa está a ser apontada com o novo amor do filho de Cláudia Raia, Enzo Celulari, que anteriormente namorou com Bruna Marquezine.

A atriz e Enzo foram vistos juntos num restaurante com um grupo de amigos. Imagens do encontro mostravam a presença de Marina, que aparentemente tentava esconder-se da câmara.

Com o rumor a crescer na imprensa brasileira, a atriz comentou o tema em declarações ao jornalista LeoDias.

"O Enzo e eu somos amigos… Que fanfic é essa, Jesus?", reagiu Marina Ruy Barbosa, assegurando que não existe qualquer relacionamento amoroso entre ambos.

