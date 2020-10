Rita Guerra tocou ao piano alguns dos seus maiores êxitos, recordando vários momentos da carreira, por exemplo, quando cantou com Michael Bolton. Lembranças que foram destacadas durante a conversa com João Baião e Diana Chaves, no programa 'Casa Feliz', da SIC, esta quinta-feira.

Entre as memórias, os apresentadores pediram a Rita para cantar uma das músicas de sucesso da cantora, 'Brincando Com O Fogo', também em jeito de homenagem a outro artista, Beto. O tema é dos dois cantores, que têm também um álbum juntos, 'Desencontros'.

Recorde-se que Beto morreu em maio de 2010, vítima de um acidente vascular cerebral.

"Era outra voz única", destacou Rita, antes de começar a cantar o tema 'Brincando Com O Fogo'.

"Tenho muitas saudades do Beto", confessou Baião. "Também eu", acrescentou Rita Guerra.

Durante a conversa com os apresentadores, a cantora destacou ainda o trabalho do filho, Diogo, no mundo da música, contando que este está nomeado para um Grammy com uma música que compôs para uma artista espanhola.

Sobre esta fase, Rita Guerra também tem sofrido a nível profissional por causa da pandemia. A cantora já conseguiu fazer dois concertos, desde que chegou a Covid-19, e tem mais um concerto marcado para o dia 28 de novembro, em Arcos de Valdevez. "Vai devagarinho. Mas eu sou muito otimista e trabalho sempre a acreditar que vai melhorar", realçou, referindo que tem estado "recolhida, mas a trabalhar".

