É dia de festa! Rita Ferro Rodrigues completa este domingo, 16 de outubro, 46 anos de vida.

A data especial foi assinalada pelo marido da apresentadora, Rúben Vieira, que declarou publicamente o seu amor.

"Ontem casámos, no dia de hoje nasceu a mulher que me levou o coração… Muito tinha para vos dizer, mas vou-vos poupar. Uma coisa vos garanto, é um mulherão, está uma quarentona gostosa, é minha e está de parabéns. Parabéns, minha Ritola", pode ler-se na partilha.

Iva Domingues, amiga próxima de Rita, comoveu os internautas com a sua mensagem:

"Aos 21 anos, deixei de ser filha única. A vida deu-me uma irmã. Amiga. Mãe. Colo. Abraço. Bênção . Farol. Porto Seguro. Casa. A vida sabe sempre o que faz… Gosto de ti por amor, Rita Ferro Rodrigues. Um brinde a ti. Parabéns, mana".

"Aiiiii, a melhor amiga da vida! A mais coerente, presente, dedicada, que se mete num carro ou avião sempre que uma amiga precisa faz anos e merece ser muito celebrada", foi desta forma que Jessica Athayde deu início ao desabafo com o qual presenteou a amiga.

"Só gostava que todos vocês pudessem conhecer a Rita que eu conheço, nunca mais a largavam. Parabéns, meu amor. Muito amor, nosso tia do pintainho", completou.

João Baião foi outras das personalidades a parabenizar publicamente Rita Ferro Rodrigues, sem esquecer o irmão gémeo da apresentadora - que está igualmente de parabéns.

"Meu amor, muitos parabéns. Continuamos a celebrar juntos neste abraço que nos une com o amor que nos liga, estejamos perto ou longe fisicamente. Continuas com esse olhar matreiro, esse sorriso maroto daquela menina que conheci há muitos anos (já nem sei quantos). Que continuemos a celebrar juntos a vida. Amo-te muito, minha Rita, minha Mulher de Ferro. Muitos parabéns ao João gémeo", declarou.

Também Rita Ferro Rodrigues assinalou publicamente o seu aniversário, assegurando chegar feliz a esta nova fase da sua vida.

"São 46 e parece mentira, ainda ontem tinha 16, 27, 33. São 46 com orgulho e alegria. Que privilégio fazer anos, viver, envelhecer (mesmo que não o sinta dentro de mim). Vou sentir-me sempre uma miúda de 1976 a correr contra o vento e contra o tempo. Ou talvez comece finalmente a correr com o vento e com o tempo, eu no meio do furacão, aceitando-o finalmente como parte de mim", disse, revelando-se "feliz por fazer parte desta confusão louca que é viver"

"E vou continuar a dar o meu melhor. Viver é bom", terminou.

