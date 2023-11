Rita Ferro Rodrigues foi uma das caras conhecidas que não tardaram a reagir à demissão de António Costa, esta terça-feira, dia 7 de novembro.

Numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, a apresentadora escreveu:

"Ao leme numa pandemia sinistra e numa guerra na Europa com consequências económicas gravíssimas. Demitiu-se hoje em coerência com o que sempre defendeu: a dignidade do cargo e a separação entre a política e a justiça. Com erros (quem não erra) mas com muita determinação e coragem em tempos muito difíceis. Eu não me esqueço".



De recordar que a decisão de demissão ocorreu depois de o Ministério Público revelar que António Costa é alvo de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio.