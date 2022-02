Rita Ferro Rodrigues está a preparar-se para deixar Portugal e embarcar, juntamente com a filha, para uma viagem a Nova Iorque. A apresentadora fez a revelação na sua conta de Instagram, notando que os últimos dias têm sido de tensão, uma vez que não quer ficar infetada com a Covid-19.

"Eu não quero agoirar mas se tudo correr bem e eu continuar a testar negativo até sexta-feira… Sábado, dia 5, parto para NY com a minha filha mais velha numa #girltrip que lhe ofereci há dois anos (como prémio por ter entrado na universidade) e que já tivemos de adiar mil vezes por causa do bicho. Ora bem, qualquer dia a miúda está a pedir a reforma e NY, nada!", nota.

Entretanto, e em tom de brincadeira, notou: "Ando em squid games a fugir do sacana e macacos me mordam se não embarco no sábado! Manifesta Rita. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer!".

"Por isso vá, tudo a chutar sugestões de tudo o que não é para perder! Já não vou a NY há 10 anos, desatualizei", completa.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues lê carta que recebeu de Amália Rodrigues