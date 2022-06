Rita Ferro Rodrigues assinalou através do Instagram o aniversário da filha mais velha, Leonor, que esta terça-feira, 21 de junho, completa 20 anos de vida.

À mensagem em que se declarou à filha, a comunicadora juntou uma outra partilha, feita nas suas InstaStories, através da qual divulgou uma imagem única onde mostra o rosto de Leonor em bebé.

"Meu amor, Leonor. 20 anos. De augúrios de bonança", pode ler-se na legenda da imagem.



© Reprodução Instagram/ Rita Ferro Rodrigues

Por opção pessoa, Rita Ferro Rodrigues não divulga publicamente o rosto dos filhos. Além de Leonor, fruto da união com Daniel Cruzeiro, a apresentadora é ainda mãe de Eduardo - que resulta do atual casamento com Rúben Vieira.

