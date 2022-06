Hoje é um dia muito especial para Rita Ferro Rodrigues. A filha mais velha da apresentadora, Leonor, completa 20 anos de vida, data que a comunicadora assinalou nas redes sociais através de uma sentida mensagem.

“Para tudo que eu tenho uma filha com 20 anos. Mas como é que isto é possível, por amor das Deusas?!”, começa por questionar.

“Fui mãe com 25 anos (era eu uma miúda) e esta tempestade bonita, de vírgula na testa, nariz empinado e olhos lunares de telescópio, é a minha mais incrível aventura, virou-me do avesso, fez-me crescer e aprender novas medidas de amor, é tão intensa quanto provocadora, ciosa da sua privacidade, tão sensível como acutilante, faz-me rir até lhe pedir clemência, comove-se com tudo e com nada, gosta tanto de viver, e dos amigos, de dançar, é uma aluna impecável, party animal, feminista, palhaçona, altiva quando a incomodam, fofa da mãe, adoração dos manos, loucura do seu pai, ternura do seu Ben, tremenda gata, desarrumada de me deixar louca . De cabelos em pé”, elogia.

“A minha filha Leonor. 20 anos, meu amor. Parabéns! (consigo ouvi-la enquanto limpa as lágrimas disfarçando o embaraço e revirando os olhos ‘pronto Ritinha! Já cá faltava o texto inspirador! Cringe, mãe. Mas eu amo-te’)”, nota ainda.

“Binte anos da minha MANINA INCRIBEL. Queen Leonor solstício de verão, meu sol para sempre”, completa.

Recorde-se que Leonor é fruto da relação terminada de Rita Ferro Rodrigues com Daniel Cruzeiro. A apresentadora é ainda mãe de Eduardo, do atual casamento com Rúben Vieira, mais conhecido por Ben.

