Várias caras conhecidas juntaram-se por uma causa muito especial: Dar visibilidade ao cancro da mama, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, em particular mulheres.

Desafiado por Rita Ferro Rodrigues, o tatuador e ilustrador Hugo Makarov criou o desenho, que foi depois estampado em T-shirts, que podem agora ser adquiridas pelo público, sendo que o primeiro lote já esgotou. O valor angariado reverte na íntegra para o IPO de Lisboa.

"A T-shirt que estou a vestir é uma homenagem a todas as mulheres que passam ou já passaram por um cancro de mama mas sobretudo simboliza a importância de priorizarmos a nossa saúde, não descurarmos as consultas médicas periódicas, estarmos atentas ao nosso corpo e fazermos o autoexame da mama com frequência. Esta T-shirt quer passar essa mensagem: Examina-as!", começou por escrever Rita Ferro Rodrigues na legenda de uma foto na qual aparece com a T-shirt vestida.

"A receita total das suas vendas reverte a favor do IPO Lisboa - que tantas mulheres ajuda todos os dias: Um lugar de cura, de esperança e de vida", continuou.

Também outras caras como Jessica Athayde e Marisa Liz se associaram a esta causa.

