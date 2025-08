Todos os anos, Rita Ferro Rodrigues ruma ao Algarve em agosto. A apresentadora e a família passam férias na zona de Altura, Castro Marim, há mais de 40 anos.

Contudo, este ano a família de Rita Ferro Rodrigues, assim como todos os que se encontram de férias na zona, foram surpreendidos com a interdição de três praias.

Encontra-se içada a bandeira vermelha nas águas das praias de Altura/Alagoa, Praia Verdelago e Praia Verde devido a contaminação da água.

"Inédito em Altura", notou Rita Ferro Rodrigues, de 48 anos, ao mostrar precisamente a bandeira vermelha que impede os banhos na praia da sua infância.



© Reprodução Instagram - Rita Ferro Rodrigues

"Aguardo que a bactéria se ponha a francos. Chata", escreveu ainda a comunicadora, mostrando-se a desfrutar de banhos de sol no areal enquanto não pode ir a banhos.



© Reprodução Instagram - Rita Ferro Rodrigues

Mais tarde, saturada com a proibição, Rita Ferro Rodrigues resolveu tornar pública a sua indignação perante a alegada falta de justificação oficial, por parte do Município de Castro Marim, para a contaminação das praias algarvias.

"Obrigada a todos os envolvidos por estragarem as férias de milhares de pessoas. Em 46 anos de praia de Altura, primeira vez que a praia está interditada por contaminação da água. E nem uma justificação oficial sobre o sucedido. Município de Castro Marim, podem explicar-nos?", questionou através da rede social Instagram, identificando o município.

De acordo com as partilhas da apresentadora, na manhã desta quarta-feira, 6 de agosto, "continua a bandeira vermelha" na praia de Altura.



© Reprodução Instagram - Rita Ferro Rodrigues

Depois de receber diversas mensagens de internautas que a alertavam para o facto de as praias algarvias estarem interditas a banhos por contaminação devido à presença da bactéria E. coli, Rita veio explicar que tem conhecimento da informação e que a sua indignação se prende com a falta de resposta do município sobre a forma como a bactéria em questão chegou ao mar.

"Malta, eu sei que a causa da contaminação é a E. coli. Gostava era de saber o que aconteceu para ir parar ao mar. Porque alguma coisa aconteceu, não é Município de Castro Marim?", disse, reforçando a questão.



© Reprodução Instagram - Rita Ferro Rodrigues

O comunicado da Câmara Municipal de Castro Marim foi tornado público há 18 horas e apenas esclarece que os resultados da análise à qualidade da água balnear colhida na segunda-feira "revelaram valores de contaminação microbiológica superiores ao valor limite referencial".

Depois de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter transmitido a informação ao município, às 12h00, foi decretada a interdição, com a colocação de bandeira vermelha naquelas praias.

"A informação foi oficializada à Câmara Municipal ao meio dia, que a partir daí, em conjunto com as entidades oficiais, tem envolvido meios na prospeção de eventuais origens, ainda sem qualquer indício, no território da sua jurisdição", lê-se na nota.

Segundo a autarquia, tendo em conta que a origem da eventual contaminação ainda se encontra em investigação, a Direção-Geral da saúde determinou a interdição da prática balnear como medida preventiva, até que haja novos resultados.

"Ainda que não haja efeitos detetados, poderia a situação descrita ser suscetível de configurar risco para a saúde dos respetivos banhistas", referiu.

Terá sido feita uma nova análise, que poderá vir a levantar a restrição, caso se registe uma alteração dos parâmetros, indicou, ainda, o município algarvio.