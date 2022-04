Rita Ferro Rodrigues usou a sua conta de Instagram para fazer uma homenagem a Salgueiro Maia, um dos capitães de Abril.

"Há 30 anos, morria Salgueiro Maia. Tinha apenas 47 anos. Em 1992 eu tinha 16 anos e o tempo era infindável assim como a vida. Agora tenho 45, quase a idade que tinha Salgueiro Maia quando nos deixou. 1992 foi há 30 anos. Quando é que a vida desata a correr, louca, atrás de nós?", questiona a apresentadora.

"Salgueiro Maia, o rosto mais justo e belo de Abril. O anti herói que nos guiou com a sua coragem para a mais bela madrugada e depois se recolheu, recusando honras e palcos. Ficou na nossa memória eternamente jovem, parado no tempo, ele e a sua imensa coragem, suspensos numa bolha de memória do dia mais bonito. Obrigada para sempre, Capitão", termina.

