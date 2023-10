Rita Ferro Rodrigues vive uma fase de mudanças. A apresentadora, de 47 anos, revelou na sua página de Instagram que decidiu renovar a sua cozinha, pelo que a sua casa se encontra em obras, decisão que lhe valeu uma mudança - embora que temporária - para a casa da sogra, neste caso, a mãe do Rúben Vieira, tratado carinhosamente por Ben.

"Como não tinha caos suficiente na vida decidi mesmo avançar com as obras na cozinha. Começam no início de novembro. Valha-nos a minha santa sogra e a sua casinha na Madragoa que nos vai acolher durante esta aventura", escreve.

"É um presente para o Ben que merece uma cozinha renovada para aperfeiçoar os seus petiscos", nota ainda.

"Vou mostrar-vos o processo todo porque adoro ver transformações de espaços e por isso vão levar com a transformação da nossa mini cozinha. E vai ser um desafio porque é mesmo mini", completa.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues elogia livro do pai: "Ri, chorei, espantei-me"