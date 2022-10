Rita Ferro Rodrigues resolveu homenagear uma das suas melhores amigas, Irina Fernandes, protagonista da reportagem 'O Amor Cura', que morreu em julho deste ano após vários meses de luta contra o cancro.

A apresentadora tatuou no braço o nome que carinhosamente a amiga lhe chamava, Amora, juntamente a um coração e uma libelinha.

"O braço ainda vai desinchar, o coração ainda está vermelho mas é branco, como a tua paz. Há que dar tempo à cicatrização, não é ? 'A M O R A' porque era como me chamavas e a libelinha porque as amavas e estão sempre a visitar -me, desde que iniciaste a viagem misteriosa", explicou Rita ao mostrar o desenho feito na parte interior do braço.

"Hoje, e por coincidência, enquanto o Rui Marques e o António Raminhos caminham muitos kms contigo na passada, eu e o Hugo Makarov ('Amora, vamos tatuar as duas com o Hugo. Tu vais adorar o meu amigo Hugo, feminista como nós')… Eu e o Hugo celebramos-te na minha pele, na sua arte, nas nossas conversas e na cumplicidade imediatamente estabelecida e que tão sabiamente adivinhaste. Predestinada a unires pelo amor, continuas. E nós, cheios de saudades mas atestados de ternura, cumprimos-te. Com alegria", completou a comunicadora.

