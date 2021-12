Rita Ferro Rodrigues viveu esta terça-feira um reencontro especial. A apresentadora jantou com duas amigas que fizeram parte do início da sua carreira, Joana Cabral e Rebeca Abecassis.

"Trabalhávamos todas na RTP e éramos miúdas e cheias de sonhos", realça a comunicadora.

"Agora, continuamos cheias de sonhos, cabelos brancos e continuamos amigas! E ainda todas a trabalhar em televisão / comunicação ). Eu no Canal 11 , a Joana Cabral na TVI e a Rebeca Abecassis na RTP. A vida é bonita", declara ainda.

Às suas palavras, Rita Ferro Rodrigues junta uma montagem fotográfica onde as três amigas recriam uma imagem antiga "21 anos depois".

"Do meu lado esquerdo a Joana Cabral, do lado direito a Rebeca Abecassis. Para sempre cavaleiras da visão da Teresa Paixão, diretora da RTP2", termina Rita, ajudando assim os seguidores a identificarem as amigas na imagem.

