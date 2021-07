"Faz anos o Miki. Filho da Andreia e do Ben - que privilégio ter nascido de pessoas tão boas - e meu filho também, no sentido em que nos escolhemos". Foi com estas palavras que Rita Ferro Rodrigues começou a assinalar o aniversário do enteado, Miguel, que completa 18 anos.

Uma publicação onde recorda o início da relação com o atual marido, Rúben Vieira, quando conheceu o seu filho.

"Ele tinha três anos. Eu 30. Escolhi fazer parte da vida dele e ele da minha e nunca deixámos que nada, nem ninguém, interferisse nesta nossa relação única. Tivemos sorte? Talvez. Mas também a fizemos", acrescentou a apresentadora, falando da relação com o enteado.

"Construímos desde sempre uma bolha de amor só nossa em que fomos ficando um do outro, um para o outro, por amor, tanto amor, e ele era e é, nenhum de nós teve hipótese (porque foi fulminante) o meu coração roubado, o meu cúmplice, o meu companheirinho de vida. Se tivemos problemas? Epá…eu queria dizer-vos que sim só para normalizar a coisa, mas a verdade é que não. Talvez pela minha idade quando nos encontrámos, certamente porque o amor é uma coisa muito estranha e avassaladora e que muitas vezes nos dá as respostas e as soluções - assim as queiramos ouvir. E quisemos sempre os dois ouvir. Sempre", continuou.

Na mesma publicação, Rita Ferro Rodrigues confessou que Miguel "é talvez a pessoa que mais descaradamente protege nesta vida - mesmo que por vezes não queira - porque com a Leonor e o Eduardo [filhos da apresentadora] há o instinto de deixar cair, para aprender".

"E com este filho, amor dádiva, a proteção é total. Assumo. Mas sabem que mais? É recíproca. Também ele me protege sempre. Cegamente. Contra tudo e todos. É nosso, isto que temos. E de mais ninguém", revelou.

"Resta-me dizer-vos que o Miguel faz 18 anos e é a pessoa que faz a diferença, tantas vezes, entre o meu dia ser bom ou mau. Com ele, é na verdade, sempre bom. Faz-me rir até às lágrimas (tem mesmo muita graça o raio do miúdo) e é tão bonito e tão especial. Enche a casa de alegria e é o melhor mano, filhote e neto que há registo. Aquele que mais ama os avós e mais os faz sentir amados. Tem nos caracóis toda a ternura deste mundo. É cuidador e sensível, uma pessoa que podia inaugurar um planeta só com gente decente e boa. E estávamos safos ao nível da humanidade", destacou.

"Parabéns, meu querido, meu amor. Obrigada pelo que temos mas sobretudo pelo que és, caraças! Parece que no meio disto tudo és adulto mas eu vou estar sempre aqui. Até porque te tens portado tão bem que tens muitos créditos de asneira acumulados. Amo-te", rematou.

De recordar que Eduardo é o único filho de Rita Ferro Rodrigues com o marido, Rúben Vieira. Miguel é fruto de uma relação anterior do assistente de produção. Por sua vez, Leonor também é fruto de uma anterior relação da apresentadora.

