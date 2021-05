Esta segunda-feira, dia 3 de maio, Rita Ferro Rodrigues partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram uma história hilariante de infância, nomeadamente, quando decidiu fugir de casa.

"Uma vez - tínhamos 5 anos e estávamos na praia da Altura - eu e a minha amiga @susie_neto decidimos que era hora de fugir de casa para explorar o mundo", começa por relatar.

"Levávamos uma mala de cartão do Snoopy cheia de bolachas, água e... papel higiénico com fartura. Íamos a tagarelar entusiasmadas com a nossa aventura quando fomos apanhadas pelos pais, ainda na passadeira da praia. Riram-se muito com a audácia e sobretudo com o detalhe da fuga prevenida de papel higiénico", lembra.

Eis a publicação:

